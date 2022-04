Luciana Gimenez no Carnaval 2022 - Reprodução

Luciana Gimenez no Carnaval 2022Reprodução

Publicado 27/04/2022 18:27 | Atualizado 27/04/2022 18:31

A apresentadora Luciana Gimenez publicou, nesta quarta-feira (27), uma reflexão sobre corpo e inseguranças no Carnaval. A estrela da emissora RedeTV! foi uma das celebridades que esteve presente nos camarotes da Marquês de Sapucaí, durante os desfiles das escolas de samba cariocas. Na postagem, a comandante do programa Superpop relatou diálogos que chamaram sua atenção durante a folia.



fotogaleria

Luciana comemorou o retorno do Carnaval e os reencontros proporcionados pela festa, mas não demorou a introduzir a reflexão principal do texto. "Algo que me marcou muito durante os papos: um número grande de mulheres com medo do julgamento de seus corpos", relatou.



"O que dá o direito de alguém julgar o corpo de outra pessoa? Se eu quero ser magra, qual o seu direito de dizer que não posso? Se estou usando um cropped e você me acha gorda para aquela peça, quem disse que você pode tirar sarro?", questionou a apresentadora.



Após um texto repleto de indagações, Luciana finalizou com o seguinte recado: "É só para deixar claro: MEU CORPO, MINHAS REGRAS. E elas são inegociáveis para tentar agradar alguém que não seja EU". Leia a legenda completa: