Após fazerem as pazes, Bianca e Rafa interagem primeira vez Reprodução

Publicado 27/04/2022 20:11

Ao interagirem no Twitter, Rafa Kalimann e Bianca Andrade realizaram o desejo de muitos seguidores, nesta quarta-feira (27). Essa foi a primeira vez que as duas se manifestaram publicamente desde que retomaram a amizade, durante uma festa da influenciadora Virginia Fonseca, em dezembro.

Ao conversar com um fã, Bianca usou um o bordão "Aleluia, arrepiei", dito por Rafa durante o BBB20. A mineira decidiu, então, entrar na conversa e respondeu o tweet da amiga com uma frase famosa de Boca Rosa, também falada enquanto estavam no programa: "O que é isso, um filme?".



Quando eram participantes do reality, as duas protagonizaram diversas brigas e foram, muitas vezes, o assunto mais comentado nas redes sociais. Após o fim do programa, ambas afirmaram, em entrevistas, que já haviam conversado e se perdoado, mas não forçariam a amizade.