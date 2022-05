André Marinho - Reprodução de internet

Publicado 02/05/2022 18:25 | Atualizado 02/05/2022 18:26

Rio - O humorista André Marinho lança, nesta terça-feira (3), um 'talk-cast', formato híbrido entre podcast e talk show, com entrevistas e bate-papo chamado "André Marinho Show". O programa acontecerá todas as terças e quintas, ao vivo, com recortes offline nos dias subsequentes ao programa, num canal específico de cortes.



A atração será um papo livre, aberto e informal, num clássico cenário de talk shows. O papo é conduzido por André e Tolezuando, seu co-apresentador/operador de live.



"André Marinho Show" tem duração aproximada de uma hora e meia e receberá convidados das mais variadas áreas de atuação.