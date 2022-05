Anitta escolheu um vestido Moschino para o evento de moda internacional - Divulgação

Publicado 02/05/2022 20:21

Anitta compareceu, na noite desta segunda-feira (2), a mais um Met Gala, um dos principais eventos da moda internacional . Essa é a segunda vez que a cantora brasileira participa do baile, no qual esteve, em 2021, como convidada do designer brasileiro Alexandre Birman.

Neste ano, Anitta escolheu um modelo feito sob medida pela Moschino, criado pelo estilista da marca, Jeremy Scott. O vestido é construído em cetim duchese roxo, com decote de ombros caídos e gola em formato de coração. Os babados na cintura dão volume ao look, arrematado com detalhes em pérolas.

O evento, que acontece no Metropolitan Museum, em Nova York, nos Estados Unidos, reúne uma legião de celebridades e ícones da moda para celebrar um tema, que muda a cada edição. Na primeira aparição de Anitta, em setembro, o baile celebrou a história americana com a temática "Na América: Um Léxico da Moda". Desta vez, o público vai acompanhar a segunda parte da mostra: "Na América: Uma Antologia da Moda".