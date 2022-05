Gui Napolitano e Thais Braz curtiram primeiro carnaval como casal - Reprodução

Publicado 02/05/2022 19:39 | Atualizado 02/05/2022 19:45

O ex-BBB Guilherme Napolitano publicou cliques românticos ao lado de sua namorada, a também ex-BBB Thais Braz. Nas redes sociais ele compartilhou fotos da primeira experiência juntos na Sapucaí, curtindo o carnaval em casal.

Nas imagens, o influenciador aparece sorridente e coladinho na amada, aproveitando um dos camarotes do Sambódromo carioca. Na legenda, Gui escreveu: "Nosso primeiro Carnaval!". Logo depois, Thais deixou uma série de emojis de coração nos comentários.

Os seguidores do casal comentaram na publicação, celebrando o amor da dupla: "Que seja o primeiro de muitos", desejou um fã. "É tão lindo ver a felicidade de vocês", afirmou outro. "Eita, casalzão lindo!", declarou outro seguidor.

Os ex-integrantes do reality começaram a namorar no dia 16 de abril, enquanto estavam juntos em Maragogi, em Alagoas. O pedido de namoro rolou durante um luau na praia, com direito a velas e flores, em clima de romance.