Lenine, Duda Beat e Alceu Valença são as atrações do festival 'Viva Recife' - Divulgação

Lenine, Duda Beat e Alceu Valença são as atrações do festival 'Viva Recife'Divulgação

Publicado 06/05/2022 18:45 | Atualizado 06/05/2022 18:46

Rio - Para quem estava procurando uma programação para curtir o fim de semana, o 'Viva Recife' é a opção certa para quem busca muita música boa em um mesmo lugar. Neste sábado, dia 7, o festival reúne Alceu Valença, Duda Beat e Lenine em uma celebração da cultura pernambucana na Marina da Glória, na Zona Sul. Com ingressos disponíveis a partir de R$ 75, a festa promete conquistar o público carioca a partir das 21h.

fotogaleria

Responsável por abrir o 'Viva Recife', Lenine destaca o valor do festival como homenagem à terra natal dos três cantores que se apresentam amanhã. "É importantíssimo, primeiro, a gente reverberar o lugar onde nascemos e de onde viemos. Eu, a Duda e Alceu temos esse passado poderoso, cultural e soberano que nos une. Poder celebrar isso é o melhor da festa", declarou, em entrevista ao DIA.

"É preciso dizer também que tem um sentimento ainda maior porque se trata de um recomeço. Está todo mundo voltando a exercitar a sua música agora. Na verdade, ficamos todos privados desse exercício durante muito tempo, então, celebramos muita coisa", acrescentou o compositor. Sobre o repertório da noite, Lenine adiantou que pretende trazer "um pouco de tudo": "Um pouco do meu repertório, um pouco de sucessos, das canções mais exibidas", listou.

À meia-noite, quem assume o palco da Marina da Glória é ninguém menos que Alceu Valença, que se prepara para cantar sucessos como "Anunciação", "La Belle de Jour" e "Tropicana". Para o cantor, que é o único do trio que não nasceu na capital Recife, o 'Viva Recife' é a oportunidade criar uma sintonia e conexão com uma "juventude antenada".

"Tenho me apresentado em diversos palcos nas últimas semanas e tenho encontrado uma nova geração ávida pela música brasileira. Tem sido shows apoteóticos, com muita vibração, uma sintonia muito grande. É o que pretendo encontrar no Viva Recife", disse o artista.

Sobre a música nascida no estado de Pernambuco, Alceu comentou a pluralidade de ritmos que agitarão o festival deste sábado: "É sempre importante que o Brasil reconheça sua identidade. No caso de Pernambuco, há uma profusão de gêneros musicais desenvolvidos no estado, desde o litoral e a zona da mata - onde surgiram o frevo, o maracatu, a ciranda - até o agreste e o sertão - de onde vem o forró, o baião, o xote, a embolada", explicou.

SERVIÇO

Festival Viva Recife - Na Marina da Glória, dia 7 de maio de 2022, a partir das 21h;

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, s/n – Glória – Rio de Janeiro/RJ;

Ingressos disponíveis para Pista, Pista Premium e Camarote, a partir de R$ 75;

Classificação: 18 anos (de 10 a 17 anos somente acompanhados por responsável).