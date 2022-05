Luisa Sonza, Majur e Xamã fazem show na Praia de Copacabana

Rio - Após dois anos de distanciamento social, a Praia de Copacabana voltou a receber shows neste final de semana. Xamã, Luisa Sonza e Majur, a Festa Zé do Roque e o Baile do Saddam foram algumas das atrações do palco montado no Posto 4, na noite deste domingo.

Os shows fizeram parte do Tim Music Rio. De acordo com a organização do evento, no sábado, cerca de 45 mil pessoas participaram da estreia do festival. Já no domingo, segunda noite do evento, cerca de 50 mil pessoas passaram por lá. Famosos como o ator Silvero Pereira e o ex-BBB Eliezer prestigiaram o evento.

Relatar erro