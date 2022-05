Surpresa! Vitão faz pocket show em praça do Rio

Rio - O cantor Vitão fez um pocket show surpresa na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. O artista, que lançou recentemente o single 'Declaração', surpreendeu o público que passava pelo local e abriu o microfone para que todos fizessem declarações para as pessoas que amam.

"Para mim, ‘Declaração’ é um comunicado para todos os meus fãs e também para quem ainda não é. É sobre tudo o que eu vivi nos últimos tempos, nos últimos anos. Eu comunico como foi importante, especial e doloroso tudo isso, mas, principalmente, como eu cresci", disse Vitão.

"É uma declaração de amor para todo mundo que me acompanhou todo esse tempo e essa música chega também como um encerramento de um ciclo, de uma forma de ser e de pensar, porque eu tenho mudado muita coisa na minha vida e na minha carreira e isso vai refletir daqui pra frente", completou.

