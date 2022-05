Joelma revela que Ximbinha tentou acabar com sua turnê e não paga pensão da filha - Reprodução

Publicado 17/05/2022 18:11

A cantora Joelma desabafou sobre a relação complicada com o ex-marido Ximbinha. Em entrevista ao colunista Léo Dias, liberada nesta terça-feira (17), a ex-integrante da banda Calypso revelou que o músico, além de não pagar pensão para a filha do casal, tentou impedir que Joelma realizasse sua nova turnê, chamada "Isso é Calypso".

Segundo ela, Ximbinha tentou impedir que os shows fossem realizados por utilizarem o nome da antiga banda, composta pelo casal entre 1999 e 2015. Após um divórcio litigioso, que desencadeou no fim da dupla, a atual ação do guitarrista gerou um novo processo judicial.

O ex-marido alega que Joelma não teria permissão para usar o nome da banda ou cantar músicas do grupo, uma vez que os direitos pertenceriam a ele. No entanto, uma decisão judicial já assegura que Joelma possui direitos iguais no uso e distribuição dos produtos da Calypso.

Durante a entrevista, a cantora também revelou que o guitarrista não paga a pensão alimentícia da filha do casal, Yasmin, de 17 anos. Joelma não soube dizer há quanto tempo não vê o pagamento, do qual tem direito, mas afirmou que sustenta a filha sozinha. "Isso está com os meus advogados, é obrigação dele", disse ela.