Milton Nascimento se despede dos palcos e vende 35 mil ingressos em duas horas - Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/05/2022 18:00

Milton Nascimento se despede dos palcos em grande estilo. Nesta quarta-feira (18), foram abertas as vendas para a última turnê do cantor, que vai se aposentar dos palcos, após 60 anos de carreira. Em menos de duas horas, mais de 35 mil ingressos foram vendidos para o espetáculo "A Última Sessão de Música", que vai acontecer no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, entre agosto e novembro.

Diante do sucesso nas vendas, duas datas extras foram confirmadas em São Paulo, nos dias 1 e 2 de setembro. Os shows já estavam marcados para os dias 6 e 7 de agosto no Rio, 26 e 27 em São Paulo e 13 de novembro em Belo Horizonte. O cantor também vai levar a turnê de despedida pela Europa e Estados Unidos.