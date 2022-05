Bruna Marquezine vive a personagem Liz Lobato na série ’Maldivas’ - Rachel Tanugi/NETFLIX

Publicado 18/05/2022 19:31

O primeiro trailer da série "Maldivas" foi revelado pela Netflix nesta quarta-feira (18). A trama, protagonizada por Bruna Marquezine, vai desvendar um assassinato em um condomínio de luxo fictício, localizado na Barra da Tijuca. A prévia, lançada nas redes sociais, traz mais detalhes do mistério que promete envolver a história, que estreia no streaming no dia 15 de junho.

"Vocês já sabem que por trás das aparências, Maldivas guarda muitos segredos, né? Mas qual dessas moradoras do condomínio está escondendo algo? Meu palpite: TODAS", diz o post liberado no Instagram da plataforma.

Criada por Natalia Klein, a trama vai contar a história de Liz (Bruna Marquezine), uma jovem, recém-chegada de Goiás, que se infiltra no condomínio para investigar o mistério por trás da morte da mãe. Convivendo com os moradores do Maldivas e conhecendo suas vidas cheias de luxo, Liz vai se deparar com muitas intrigas e personagens cheios de segredos.



O elenco também conta com Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Vanessa Gerbelli, Klebber Toledo e Natalia Klein, também criadora e roteirista.