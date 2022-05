Henrique e Juliano - Divulgação/Universal Music

Rio - Henrique e Juliano estão de volta com o lançamento do álbum "Manifesto Musical", que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira. O novo disco traz cinco faixas inéditas, entre as 27 músicas que compõe o álbum. Em vídeo enviado com exclusividade ao DIA, os fãs da dupla podem conferir um pouco dos bastidores do projeto ao som da canção "De Garrafa a Pior".

Gravado em 2021, na fazenda dos irmão, o álbum "Manifesto Musical" fecha o ciclo que se iniciou com o single "Arranhão", lançado em agosto do mesmo ano. Desde então, Henrique e Juliano divulgaram outras faixas do disco que já garantem números impressionantes nas plataformas de música. Agora, a dupla completa a sequência de hits com mais cinco canções inéditas, incluindo "Evento Cancelado", "Eu Te Pegaria" e "Chuva de Breja".

