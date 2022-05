Xande de Pilares e a namorada, Thay Pereira - Webert Belicio / Ag. News

Xande de Pilares e a namorada, Thay PereiraWebert Belicio / Ag. News

Publicado 20/05/2022 08:50

Rio - O cantor Tiee gravou seu novo DVD, "Samba pro meu povo", no Via Music Hall, em São João de Meriti, na noite desta quinta-feira. O artista contou com a participação de Xande de Pilares, que compareceu ao evento acompanhado pela namorada, Thay Pereira.

fotogaleria

Aos 52 anos, Xande está namorando Thay, de 22, há cerca de dois anos. Atualmente, o cantor também está participando do quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck". Xande faz par com a bailarina Lore Improta, mulher de Leo Santana.