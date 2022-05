Rafa Kalimann admite ter sofrido com pressão estética - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann admite ter sofrido com pressão estéticaReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2022 17:57

A ex-BBB Rafa Kalimann abriu o coração sobre os ataques que já sofreu sobre seu corpo e como fez para lidar com as críticas. Ao recordar etapas de sua carreira, a apresentadora relembrou a época que precisou começar a terapia para lidar com as inseguranças e com a pressão estética da vida em frente às câmeras.

No VacaCast, podcast apresentado por Evelyn Regly, a influencer revelou desafios que enfrentou na carreira. Aos 14 anos, Rafa se mudou para São Paulo em busca do sonho de ser modelo profissional. Segundo ela, no início de sua jornada nas agências de moda, existiam muitas cobranças em relação ao seu corpo e isso afetou sua autoestima.



"Eu chegava na agência e eles estavam com a fita métrica na mão, hoje vejo isso e acho um absurdo. Eles mediam seu quadril todos os dias para saber se você emagreceu de ontem para hoje, para ver se realmente pode te enviar para um casting, porque se tiver um centímetro a mais não dá", contou ela.

Com o passar dos anos, o corpo de Rafa foi mudando. Segundo ela, quanto mais suas curvas aumentavam, maior era a pressão, abalando diretamente sua saúde mental. "Eu demorei muito para conseguir me reconciliar com o que sou, com o meu corpo, me sentir confortável com ele, me sentir amiga dele de novo. Foram muitos anos de terapia", admitiu.



Apesar de, atualmente, estar em paz com o próprio corpo, a pressão estética, segundo ela, ainda está muito presente em seu dia a dia. Apoiada por uma reeducação alimentar e um estilo de vida saudável, Rafa afirma que já não é mais refém de dietas mirabolantes e lida bem com a situação.



Recentemente, a apresentadora se manifestou em suas redes sociais, após receber diversas críticas e comentários maldosos relacionados ao seu corpo . Ela retrucou as falas e afirmou estar ótima. "Era só uma foto de mais um momento feliz. Pq eu estava feliz. É só meu corpo, só meu", escreveu.