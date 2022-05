Ator Milton Gonçalves em Abril de 1987. - Arquivo O Dia

Ator Milton Gonçalves em Abril de 1987.Arquivo O Dia

Publicado 30/05/2022 17:30 | Atualizado 30/05/2022 20:30

fotogaleria Nascido na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, em 9 de dezembro de 1933, Milton Gonçalves é consagrado como um dos maiores atores da TV brasileira. Ao lado da família, ainda na infância, se mudou para São Paulo, onde se encontrou no teatro amador. Sua estreia profissional se deu na peça "Ratos e Homens", em 1957, no histórico Teatro de Arena.

Atuando desde 1965 na TV Globo, o artista fez parte do primeiro elenco de atores da emissora, atuando em mais de 40 novelas. Dentre suas muitas aparições, os sucessos "Escrava Isaura", "O Rei do Gado" e "Gabriela" fizeram parte da história do ator. Além da televisão, Milton também esteve em grandes filmes do cinema nacional, como "Macunaíma" e "Carandiru".

Em 2006, o ator foi indicado ao prêmio de Melhor Ator no Emmy Internacional pela atuação como Pai José, na novela "Sinhá Moça". Na cerimônia, Milton apresentou o prêmio de Melhor Programa Infanto-juvenil, ao lado da atriz americana Susan Sarandon, e tornou-se o primeiro brasileiro a apresentar o evento.



Após seu falecimento, as homenagens vieram de todos os lados. O ator, que também é diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro, abriu portas para artistas negros e deixou sua marca na história da televisão brasileira. Sua contribuição e seu pioneirismo foram lembrados por várias celebridades, admiradores e colegas, que viveram assistindo Milton brilhar nas telas.

O ator Lázaro Ramos, que trabalhou ao lado de Milton em diversas produções, prestou uma homenagem emocionante. "O coração está pequeno agora. Choro com sua partida. E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu pra nós", escreveu ele. "Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena, testemunhado toda sua inteligência cênica e por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo seu pioneirismo. Receba meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçalves!", concluiu.

Camila Pitanga também usou as redes sociais para se despedir do ator que interpretou seu pai na novela "Lado a Lado": "Milton, o seu legado é eterno. Tantas portas você abriu com seu talento, sua firmeza, suas veias saltando. Me sinto honrada de ter tido seu olhar pra me banhar. Foi meu pai em cena e fora dela. Seu pioneirismo será sempre celebrado. Muito amor a ti. Alda, Mauricio e Catarina muito amor a vocês", declarou, citando a viúva e os filhos de Milton.

"Quando alguém de tanta importância se despede de nós, sempre me faltam muitas palavras, como agora... Milton Gonçalves era dos mais importantes atores que este país já teve. Milton faz parte da história da TV Brasileira. Um gênio, elegante, brilhante profissional", disse a colega e atriz Zezé Motta.

O Flamengo, time de coração de Milton, também publicou sua homenagem ao fiel torcedor. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro Milton Gonçalves, que foi Vice-Presidente Social, Sócio-Proprietário e Sócio Emérito do clube. Aos familiares e amigos do excepcional ator, desejamos muita força neste momento tão triste", escreveu o Rubro-Negro.

Além destes, muitos outros, como Ingrid Guimarães, Mumuzinho, Erika Januza e Daniela Mercury, deixaram suas palavras em homenagem ao artista, sempre destacando sua elegância e talento diante das câmeras.