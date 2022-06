Amber Heard - EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Amber HeardEVELYN HOCKSTEIN/AFP

Publicado 05/06/2022 20:25

O golpe tá aí! Um famoso site criado para viabilizar campanhas de arrecadação de dinheiro online removeu uma página que tentava enganar fãs da atriz Amber Heard, na tentativa de ajudá-la a pagar a indenização milionária ao ex-marido, o ator Johnny Depp, após julgamento nos EUA. As informações são do "TMZ"

A iniciativa surgiu através do site GoFundMe, horas após o veredito do Tribunal do Condado de Fairfax, no Estado norte-americano da Virgínia, na quarta-feira, definir a sentença do ex- casal. Com o título "Justice for Amber Heard" ("Justiça para Amber Heard", em tradução livre para o português), a página tinha a proposta de ajudar a atriz de "Aquaman" e chegou a arrecadar cerca US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões).

Ainda de acordo com o"TMZ", a criadora da campanha ainda afirmava ter tido contato com o a defesa de Heard para ter certeza de que ela teria acesso ao dinheiro arrecadado. Mas, ao que parece, tudo se tratava de um golpe. "O julgamento foi uma desgraça. Eu acredito em Amber e as redes sociais protegeram o abusador. O julgamento excedeu o seu patrimônio. É tão triste que ele acabou se safando de um abuso. O julgamento aprofunda o abuso. Se você puder, por favor, ajudá-la. Ela terá acesso direto ao dinheiro", prometeu a descrição da campanha.



No entanto, como o site não conseguiu provar que a página era verdadeira, o GoFundMe optou por tirá-la do ar, mas não sem antes arrecadar cerca de US$ 1 milhão, dos US$ 8,35 milhões (R$ 39.871.250 milhões) devidos pela atriz ao ex.

Entenda o caso

Na última quarta-feira, a batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard chegou ao fim. O Tribunal do Condado de Fairfax, no estado americano da Virgínia, condenou o ator e a ex-mulher no processo de difamação movido mutuamente entre os dois.

A atriz foi considerada culpada de todas as três acusações de difamação na ação movida pelo ex-marido e terá que pagar 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 52 milhões - o valor inicial era de 15 milhões de dólares, mas o juiz concordou em reduzir o valor. Mas Depp também foi condenado por uma das três acusações do processo e terá que pagar uma indenização de 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões). O julgamento demorou sete semanas e os jurados levaram três dias para deliberar sobre as conclusões

O ator não estava presente no tribunal e assistiu à decisão por vídeo, da Inglaterra, onde está para fazer um show com Jeff Beck. Amber presenciou a decisão no tribunal.