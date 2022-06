Leandro Lima - Arquivo pessoal

Publicado 05/06/2022 22:17 | Atualizado 05/06/2022 22:20

Leandro Lima usou as redes sociais, neste domingo (5), para anunciou o nascimento de seu segundo filho, Toni. O menino é fruto da união do ator com a modelo Flávia Lucini. O casal havia programado um parto mais tranquilo, mas a criança se antecipou e resolveu nascer dentro do carro, momentos antes de chegar ao hospital. O momento, digno de um filme, aconteceu nesta sexta-feira (3).



No Instagram, o ator, que interpreta o peão Levi, de "Pantanal", da Globo, publicou a foto de um chapéu de cangaceiro para comemorar a chegada do bebê que nasceu "numa cena de filme de ação". Leandro também é pai de Giulia, de 21 anos.

"Dia 3 de junho se firma como o dia mais especial do ano pra mim! Minha mãe, minha filha e meu filho, nasceram nesse dia. Toni escolheu o dia e o jeito de nascer, provou mais uma vez que não temos controle de nada. Não adianta fechar planos e ideias. Aplaudo de pé a bravura da mamãe maravilha. Desejo boas-vindas ao Toni que já nasceu numa cena de filme de ação. Uma hora dessas conto a vocês a primeira aventura dele!", escreveu ele na publicação.

Em entrevista ao "Fantástico", o ator e a esposa vão contar detalhes do parto, digamos, inustirado. "Primeira aventura do Toni e a melhor cena que nós fizemos juntos", afirmou o ator. "Ele estreou", brincou a modelo.