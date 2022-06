Flávia Alessandra posa de biquíni e recebe elogios de seguidores - Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 05/06/2022 23:10

A atriz Flávia Alessandra deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece belíssima de biquíni. Exibindo um corpo escultural, a musa surgiu toda estilosa com óculos de sol e chapéu para compor o look.

Nas imagens, a global surgiu usando um modelito fininho e estampado enquanto mostrava as curvas. "Domingou com friozinho e sol", escreveu a loira. Seguidores e famoso não pouparam elogios à estrela. Até o maridão, o ator e apresentado Otaviano Costa se derreteu: "O meu sol", escreveu. "Eu sou completamente apaixonada pelo seu sorriso", declarou uma fã. "Socorro! Que fotos lindas", comentou uma terceira.

Recentemente, Flávia Alessandra usou suas redes sociais para compartilhar algumas fotos da sua viagem pelos belíssimos Lençóis Maranhenses, no Maranhão.