Menina 'Laula' viraliza por conta da potência de sua voz na performance de 'A Baleia'Reprodução Internet

Publicado 08/06/2022 10:47 | Atualizado 08/06/2022 10:54

Rio - A menina Laura Gabrielly Araújo, de apenas 5 anos, viralizou nas redes sociais depois que sua performance da música "A baleia é amiga da sereia", no Museu do Amanhã, caiu na internet. O evento era uma promoção do programa "Rio Alfabetiza", da Secretaria Municipal de Educação, e teve a participação de alguns alunos da rede pública.

Durante o evento, a garotinha chamou atenção ao se apresentar e afirmar que se chama "Laula". Em seguida, a voz infantil ficou de lado e a menina soltou o vozeirão na performance de "A baleia é amiga da sereia". O vídeo da apresentação já conta com mais de um milhão de visualizações nas redes sociais.

O sucesso foi tanto que Laura deu entrevista até na TV. Questionada sobre como fazer para cantar tão bem, a menina explicou: "É assim: você abre a boca e depois faz força", disse para a repórter do "RJ1". "Eu estava arrumando a casa e ela disse: 'mãe, olha como eu canto'", disse Anna Paula Teixeira, mãe de Laura. sobre o talento da filha.