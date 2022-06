Amber Heard é cortada do elenco de Aquaman - Warner Bross

Publicado 14/06/2022 18:37

Amber Heard teve seu papel cortado de 'Aquaman 2' após resultado do julgamento por difamação, movido por seu ex-marido Johnny Depp. Segundo o site 'Just Jared', a personagem Mera, interpretada pela atriz no filme de herói da DC, será reformulada. A permanência de Amber na franquia já tinha questionada durante o conturbado processo na justiça envolvendo o ex-casal.

De acordo com o veículo, a Warner, produtora responsável pelo longa, decidiu realizar algumas regravações. Segundo informações, o ator principal Jason Momoa, que vive o herói, e Nicole Kidman, que atua como mãe do protagonista, também precisaram refazer cenas. 'Aquaman e o Reino Perdido', deve chegar aos cinemas em março de 2023.

Após o julgamento, alguns fãs pediram que Amber fosse cortada dos filmes de 'Aquaman' já que Depp também perdeu seu papel na franquia 'Animais Fantásticos' após ser acusado de violência doméstica contra ex-esposa. O ator processou a atriz por difamação e alegou nunca ter agredido Amber. Em entrevista recente, ela afirmou que cometeu erros, mas sempre falou a verdade.