Bruna Biancardi, atual namorada de NeymarReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2022 19:55

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, ganhou US$ 4 mil, aproximadamente R$ 20,4 mil, em uma partida pôquer em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (13). Jogando ao lado de duas amigas, a influenciadora ficou em segundo lugar no torneio.

Nos stories, ela compartilhou como foi a experiência. "Foi a coisa mais inesperada que já aconteceu na minha vida. Pensa em jogar com um monte de gente profissional e ganhar em segundo lugar? Bizarro. Eu nem ia jogar ontem, fazia tempo que não jogava, nem lembrava as regras direito", contou Bruna.



Uma das amigas da influenciadora garantiu o primeiro lugar na partida e afirmou nunca ter jogado pôquer. A namorada de Neymar ainda revelou o que decidiu fazer com o dinheiro. "Foi muito legal, ganhei US$ 4 mil, vou fazer compras e torrar tudo hoje", disse ela.