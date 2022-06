Netflix anuncia reality show baseado em ’Round 6’ - Divulgação / Netflix

Publicado 14/06/2022 20:47

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (14), em sua conta oficial nas redes sociais, um reality show baseado na série coreana 'Round 6', um grande sucesso da plataforma. O programa, que irá se chamar 'Squid Game: The Challenge', promete ser uma grande produção.

"O maior reality show de todos os tempos, com o maior prêmio de todos os tempos", foi a promessa do vídeo de anúncio. Assim como na série original, o programa vai colocar 456 participantes, de qualquer lugar do mundo, para se enfrentarem pelo prêmio de U$ 4,56 milhões. O único pré-requisito exigido pela direção da competição é a fluência na língua inglesa.

A equipe da produção afirmou que os competidores participarão das brincadeiras mostradas na série coreana e outras não vistas antes, que serão adaptadas apenas para o reality. Recentemente, a Netflix também anunciou a segunda temporada da série 'Round 6'.