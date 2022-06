Pai de Anitta recebe alta do hospital - Reprodução/Twitter

Pai de Anitta recebe alta do hospitalReprodução/Twitter

Publicado 17/06/2022 16:10

Mauro Machado, pai da cantora Anitta, recebeu alta do hospital no qual estava internado após sofrer um AVC. O Painitto, como é carinhosamente chamado pelos fãs da filha, também foi diagnosticado com câncer no pulmão e precisou passar por uma cirurgia durante as quase duas semanas de internação.

Nas redes sociais, ele deu atualizações sobre seu atual estado de saúde. "Recuperação muito boa e responsável. Estou evoluindo a cada dia. Apenas reflexos de uma cirurgia ao meio do meu corpo e um pouco de tonteira devido ao AVC. Estar em casa é muito bom", postou Mauro.



"Espiritualmente eu já sabia de uma cirurgia. Meus búzios avisaram. Pensei ser uma biopsia talvez na próstata. Acabou sendo uma devastação em meu corpo. Como o Orixá é bom! Obrigado à toda equipe médica, fioterapeutas, anestesista, cirurgiões e principalmente aos enfermeiros que foram meus guardiões a cada minuto dos 13 dias que ali estive", agradeceu o pai da cantora.