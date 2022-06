Gilberto Gil - reprodução do instagram

Publicado 19/06/2022 14:01

Rio - O cantor Gilberto Gil completa 80 anos, no próximo domingo, dia 26, e ganhou um museu virtual, lançado no Google Arts & Culture, para celebrar a data. Intitulado como 'O Ritmo de Gil', o público poderá fazer um passeio pelos momentos mais marcantes da vida e obra do compositor. A plataforma conta 148 exposições, 146 histórias, mais de 41 mil imagens e documentos, além de 900 vídeos e gravações. O projeto é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo no Google Arts & Culture.

Entre o material inédito, há um disco perdido do artista que foi encontrado 40 anos depois em uma gaveta, durante o processo de curadoria, e resgatado por meio da digitalização dos materiais para o museu. Gravado em 1982, em Nova York, nos Estados Unidos, o álbum revela gravações inéditas de Gilberto Gil, entre elas, a música "You Need Love". Além disso, há uma exposição digita com depoimentos de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte e Jorge Ben.