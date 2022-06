Casuarina lança disco em parceria com Rolando Boldrin - Reprodução/Instagram/Pierre Yves Refalo

Casuarina lança disco em parceria com Rolando BoldrinReprodução/Instagram/Pierre Yves Refalo

Publicado 24/06/2022 18:16

Rio - Celebrando 20 anos de carreira, o grupo Casuarina está de volta com o lançamento do álbum "O Samba Está na Moda", que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira. O disco é uma homenagem ao ator e cantor Rolando Boldrin, que também participou das regravações de suas músicas. Em entrevista ao DIA, o violonista e diretor musical do projeto, Daniel Montes, celebra a parceria que resultou nas 12 faixas que integram a coletânea.

fotogaleria

"A relação entre Rolando Boldrin e Casuarina remonta ao início do século 21, quando fomos convidados pela primeira vez para o seu programa na TV Cultura, o 'Sr. Brasil'. A partir de então, a admiração que tínhamos por Boldrin se misturou ao orgulho de fazer parte, de alguma maneira, do seu vasto universo. Ao passo que agora, ele nos deu de presente a parceria e cumplicidade de realizarmos juntos 'O Samba Está na Moda'", declarou.

Boldrin, por sua vez, revela a emoção de ser homenageado pelo grupo de samba: "Casuarina é presença importante sempre nos meus programas. Estar do lado desse grupo jovem, e ainda com interpretações de músicas minhas, é prazer dobrado", afirma. "É o famoso tributo do qual a gente não tem como não sentir orgulho. Sempre é emocionante", completa o veterano, que completou 85 anos em outubro do ano passado.

Em "O Samba Está na Moda", o grupo formado por Daniel, Gabriel Azevedo, João Fernando e Rafael Freire segue firme em sua proposta de resgatar e enaltecer as raízes do samba nacional. "O Casuarina tem como base, desde o princípio, o profundo mergulho nas tradições culturais brasileiras. Nesta jornada, permeada por grandes compositores e intérpretes da nossa música, tivemos inúmeras oportunidades de contar com os ensinamentos e a colaboração direta de ídolos no nosso trabalho. Hoje, aos vinte anos de carreira, podemos dizer sem pestanejar que atingimos o auge dessa nossa busca, ao consolidarmos nossa parceria e amizade com o ícone Rolando Boldrin", destaca Montes.

Prestes a embarcar para uma turnê na França, o grupo lança seu 10º álbum de estúdio como uma forma de celebrar as duas décadas desde que o conjunto estreou. "O Casuarina é um grupo de samba. Esta consciência nos dá liberdade para fazermos coisas diversas, mantendo nossa liberdade artística, sem fugir à essência que nos molda. Somos amigos há fartos anos, desde muito antes de o Casuarina existir. O amor e respeito que sentimos uns pelos outros é fundamental", completa Daniel.