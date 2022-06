Sabrina Sato fala sobre contratação na Globo durante programa com Emicida e Fábio Porchat e o ex, João Vicente - Reprodução Internet

Publicado 28/06/2022 18:53

A apresentadora Sabrina Sato abriu o jogo sobre sua decisão de deixar os estúdios da da Record e assinar um novo contrato com a Globo. Durante o programa "Papo de Segunda", do canal GNT, ela deu mais detalhes sobre a mudança na carreira e afirmou que tem sido um grande desafio.

"Sair da zona de conforto dá medo e você tem que sair. Você sabe que tem que sair de lá. Acho que tem uma hora que você tem que sair", explicou Sabrina, que atualmente comanda o programa "Desapegue se For Capaz", do GNT.

Em conversa com os colegas Fábio Porchat, Emicida e o ex-namorado João Vicente, a apresentadora falou sobre o medo da nova fase. "Igual a essa mudança agora, de voltar… de vir pra cá, pra Globo. Igual você [Fábio Porchat] fez antes. Copiei sua trajetória. Mas não dá um medinho? Você tá lá, no bom. Confortável, não sei o quê… ganhando bem", acrescentou.



Ao ouvir o depoimento da colega, Porchat, que é um dos comandantes do programa, brincou: "Falou que ganha mal, Brasil", disse ele aos risos. Sabrina, então, ressaltou que o valor proposto para sua mudança foi expressivo. "Posso falar uma coisa pra vocês? Eu fui muito bem contratada. Investiram na gente", garantiu ela