Fernanda Souza comemora Dia do Orgulho LGBTQIA nas redes sociaisreprodução do instagram

Publicado 28/06/2022 20:49

A atriz Fernanda Souza usou suas redes sociais, neste 28 de junho, para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. A atriz, que assumiu um romance com Eduarda Porto no último mês de abril, compartilhou um vídeo de uma campanha contra a homofobia promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Fernanda e Eduarda assumiram o romance com uma linda postagem no Instagram da atriz. "Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor", escreveu ela na legenda da imagem em uma rede social.