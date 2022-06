Thaynara OG e Gkay - Ag. News

Thaynara OG e GkayAg. News

Publicado 29/06/2022 10:11

Rio - A influenciadora digital Gkay participou, na noite desta terça-feira, do evento São João da Thay , promovido por Thaynara OG, que arrecada fundos para projetos sociais, apoiados pela Unicef, no Maranhão. Durante sua participação na festa, Gkay subiu ao palco e doou R$ 100 mil.

"A Thaynara me convidou desde o primeiro São João e estive presente em todos, contribuindo como era possível. Ela acreditou em mim, enquanto muitos fecharam as portas. Thay, eu não tinha nada para te oferecer, além da minha presença, agora posso. Faço questão de ajudar esta causa tão maravilhosa, com a doação de 100 mil reais", anunciou a influenciadora digital, que se emocionou e foi às lágrimas.

Famosos como Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Antonia Morais, Juliette Freire, entre outros, também prestigiaram o evento.