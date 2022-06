Samantha Schmutz é jurada do festival - Reprodução/Internet

Publicado 29/06/2022 11:57

Rio - Após duas edições virtuais, o Festival de Teatro Universitário, o FESTU, celebra o retorno presencial em grande estilo. Sua 12ª edição, com o mote “A Festa do Teatro”, acontece no teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, nos dias 1,2 e 3 de julho.

Samantha Schmütz, Ivan Mendes, Luiza Loroza, Gilberto Gawronski e Guilherme Gonzalez serão os artistas que se revezarão no júri, nos três dias de festival.

As apresentações — que podem ser de qualquer gênero teatral, como drama, musical, teatro-dança, palhaçaria ou experimental — concorrem à premiação nas seguintes categorias: Melhor Esquete, Melhor Esquete pelo Júri Popular, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Direção de Movimento, Melhor Texto Original, Melhor Iluminação, Melhor Cenografia e Melhor Figurino.