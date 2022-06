Fã arremessa garrafa no palco e acerta Carlinhos Maia durante show em Maceió - Reprodução

Publicado 30/06/2022 16:43 | Atualizado 30/06/2022 16:50

O influenciador Carlinhos Maia desabafou, nesta quinta-feira (30), sobre uma situação que viveu enquanto estava no palco de um show da cantora Ludmilla, em Maceió. Ao longo da Festa de São João da cidade, em Alagoas, um homem jogou garrafas e latas no influencer, na noite da última quarta-feira (29).

"Pense numa resenha que foi ontem lá no show... Que recepção massa, que coisa de doido ser bem recebido no lugar em que você mora. Mas aí no meio dessa galera tinha um cara que tava jogando garrafa, lata, para querer chamar atenção, depois vi que ele estava chamando para tirar foto. Mas estava jogando garrafa com água, cerveja. Jogou uma vez tudo bem, jogou outra aí não aguentei, esculhambei", contou.



Na sequência, ele postou um vídeo do momento em que uma garrafa voou no palco e ele repreendeu: "Se jogar essa p*rra eu vou enfiar no seu c*. Que p*rra de ficar jogando c*ralho nos outros? Tá viajando?"



No fim, ele voltou a pedir para que o público não jogue itens no palco: "É isso, não pode virar moda, isso machuca. Já era a segunda vez que tinha jogado, eu não sou de levar desaforo pra casa. Depois pega no olho, acaba com o show."