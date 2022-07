Xuxa relembra momentos do primeiro programa do Xou da Xuxa - Reprodução

Xuxa relembra momentos do primeiro programa do Xou da XuxaReprodução

Publicado 30/06/2022 19:42

Xuxa Meneghel celebrou, nesta quinta-feira (30), os 36 anos da estreia do programa Xou da Xuxa. Com carinho, a apresentadora relembrou, com imagens, momentos especiais no programa que marcou sua carreira e gerações de brasileiros.

fotogaleria

A Rainha dos Baixinhos publicou uma série de cliques tirados no dia 30 de junho de 1986, quando ocorreu a primeira transmissão do Xou da Xuxa. Saindo de sua famosa nave especial, ao lado das paquitas e das crianças, que eram parte essencial do show, a apresentadora reacendeu memórias do seu público. A Rainha dos Baixinhos publicou uma série de cliques tirados no dia 30 de junho de 1986, quando ocorreu a primeira transmissão do Xou da Xuxa. Saindo de sua famosa nave especial, ao lado das paquitas e das crianças, que eram parte essencial do show, a apresentadora reacendeu memórias do seu público.

Na legenda, ela atiçou a nostalgia dos fãs: "Quem tem saudades?". Rapidamente, os seguidores da artista relembraram momentos especiais: "Tempo bom demais!", disse um. "Que saudade disso tudo! Melhor época! Melhores lembranças! Melhores sentimentos!", escreveu outro. "Era ótimo acordar cedo para esperar a Rainha", falou um terceiro.