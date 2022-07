Luísa Sonza prepara nova era da carreira e revela detalhes nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2022

A cantora Luísa Sonza respondeu, nesta quinta-feira (30), em seu Instagram, perguntas sobre a nova era de sua carreira musical. A artista está preparando novas canções, estudando e elaborando seus novos projetos, que devem vir a público em 2023.

Luísa contou que, atualmente, está em um período de transição entre suas eras musicais. "Eu não chego em uma nova era do nada. Eu já venho fazendo coisas me baseando na Luísa antiga, desse período de cinco anos de carreira, e na nova. Na verdade, eu sinto todo esse ano como um período de transição", revelou ela.

"A nova era mesmo, na real, eu vou considerar a partir do ano que vem", disse a cantora. Ela ainda fez questão de comparar o próximo projeto com seu último álbum, o Doce 22. “Acho que hoje em dia eu sou mais madura. Doce 22 foi um começo artístico em que eu me permiti fazer o que eu queria como artista, sem me importar, mas era muito mais nova e mais imatura. Nesse estou mais segura e me importando menos ainda”, revelou.