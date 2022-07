L7nnon e Papatinho se preparam para agitar o Palco Sunset do Rock in Rio - Divulgação/JP Maia/Wilmore Oliveira

Rio - A contagem regressiva para o Rock in Rio já começou e os artistas convidados para o retorno do festival estão em fase de aquecimento. É o caso do rapper L7nnon e do DJ Papatinho, que se apresentam no dia 3 de setembro, ao lado de MC Carol e MC Hariel. O quarteto chega com a responsabilidade de abrir a festa no Palco Sunset, em um dia que será totalmente dedicado ao rap brasileiro.

Dono de hits como ‘Freio da Blazer’ e ‘Ai Preto’, L7nnon comenta a expectativa de estrear em um dos maiores festivais de música do mundo: "Acho que um dos momentos mais importantes da carreira de um artista é estar no palco do Rock in Rio. Só de estar ali no evento já é muito importante. Pra mim, é muito gratificante estar tocando no mesmo evento que pessoas que eu admiro. E sabendo que ali vão estar pessoas do mesmo segmento e de outros gêneros que estão fazendo um trabalho surreal há muitos anos antes de mim”, declara o artista, que já adianta a animação para assistir o show do grupo Racionais MC’s, que encerram a noite do dia 3.

O carioca de 26 anos ainda comemora a oportunidade de se apresentar ao lado de Papatinho, que já trabalhou com nomes como Anitta, Snoop Dogg e Seu Jorge. “É uma felicidade tremenda estar participando do Rock in Rio, no Palco Sunset, junto com o ‘Papato’, que é um irmão que está comigo desde o início e a gente está indo para o nosso terceiro disco juntos. Ele também é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, então, é bonito demais esse momento", completa L7.

E o produtor musical agradece ao diretor artístico do Palco Sunset pela chance de pisar no mesmo lugar onde já estiveram artistas como Elza Soares, Milton Nascimento e Alcione. "O Zé Ricardo acreditou na gente e confia no nosso talento. A gente estar aqui é a realização de um sonho! Nós acabamos de almoçar juntos e isso tudo já é parte do show. A gente tá muito amarradão de estar vivendo isso aqui. Já estamos preparando algo especial", diz Papatinho. Ele ainda deixa um 'spoiler' do que o grupo planeja para o show em setembro: "De repente, algum convidado especial surpresa pode aparecer, são coisas que a gente está pensando para representar o movimento".

"Pra quem sonhou em viver de rima, só de estar sendo cogitado para participar de um evento desse tamanho você já se sente como um jogador indo pra Copa do Mundo. Vai ser o evento da nossa vida", acresenta MC Hariel, a voz por trás de 'Maçã Verde' e 'SFM', com Gloria Groove. "Vai ser como ganhar a Copa do Mundo!", complementou Zé Ricardo, que foi o responsável por formar o quarteto, além de montar toda a programação do dia em que a cena do rap nacional ganha destaque no Rock in Rio.

"Eu tenho um filho de 16 anos e tenho certeza de que o rap, o trap e o funk são o que foi o rock pra geração passada. Então, uma nova geração se expressa, se comunica e se entende dentro da sociedade. Esses artistas foram escolhidos pela busca que eles têm de entregar mais que música, por isso que eles estão dentro dessa narrativa do Palco Sunset", explica o diretor artístico do espaço.

Além disso, Zé Ricardo também revela os planos que tem para o futuro do Palco Sunset, lançado no Rock in Rio em 2011, e do Espaço Favela, que chegou ao festival na edição passada. "Espero que consiga me manter com esse frescor de querer ouvir uma música, de conseguir trazer um artista que as pessoas ainda não conseguiram ver direito. Eu tenho muitos sonhos, mas eles não dizem respeito a um artista ou a um encontro em si. Os sonhos dizem respeito à proposta de humanidade. Que eu possa trazer mais shows que coloquem as pessoas para pensar sobre seus preconceitos, seus medos, as mudanças do mundo. O Palco Sunset e o Espaço Favela têm essa proposta."