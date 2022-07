Valesca Popozuda lança 'Faz Direito', em parceria com Tati Quebra Barraco e WC No Beat - Divulgação/Felipe Braga

Publicado 14/07/2022 06:00

Rio - Valesca Popozuda deu início a uma nova fase em sua carreira, na última quinta-feira (7), com o lançamento do single 'Faz Direito', em parceria com Tati Quebra Barraco e WC No Beat. Quase dez anos depois de estourar com o hit 'Beijinho no Ombro', a artista comemora o "momento único" que vive ao colaborar com outra figura da realeza do funk carioca no "proibidão" do jeito que seus fãs gostam.

"Eu sempre admirei a Tati. [Sou] muito fã do trabalho dela desde o início. Meu público e o dela sempre pediram essa parceria, e são novos tempos. Nossos caminhos se cruzaram graças ao WC, que é o grande responsável por esse 'feat'", conta a funkeira, que lança a nova música para os fãs. "Quero que eles se divirtam, dancem e curtam muito o nosso som. Nós temos história no funk e queremos eternizar esse momento único", disse em entrevista ao DIA.

Apesar de 'Faz Direito' chamar a atenção por ser a reunião de dois ícones do funk feminino, Valesca ainda promete entrar na onda das coreografias que tem impulsionado lançamentos recentes nas redes sociais e nas plataformas de música. "Eu e a Tati focamos mesmo na batida, na brincadeira do duplo sentido e no nosso empoderamento, que não poderia faltar. Mas será criado um challenge de TikTok, feito do trecho do refrão, para todos os fãs dançarem", diz. Sobre o tema da música, ela é sincera: "Não tinha como ser diferente, é claro que é sobre sexo. Tem que saber fazer."

Depois de faixas recentes como 'Calma Calma' e 'PayPau', o single inaugura uma nova etapa na carreira da artista cria de Irajá, Zona Norte do Rio. Sem esconder a animação, Valesca adianta que já tem novos trabalhos pela frente, incluindo mais parcerias e a gravação de um DVD, prevista para acontecer no final deste ano. "Tem muita coisa vindo por aí. 2022 vai ser um ano incrível", afirma a cantora.



Experiente no funk



Conhecida desde o sucesso com o grupo Gaiola das Popozudas, a funkeira revela o segredo para conquistar seu lugar como uma das representes do gênero: "Eu acredito que o 'ser eu mesma'. Sem almejar o sucesso do outro, sem inveja, sem passar por cima de ninguém. Sendo fiel a quem a minha mãe me criou para ser", comenta ela, que também fala sobre as mudanças que enxerga em si mesma, desde que estourou em 2013 com 'Beijinho no Ombro'. "Eu fiquei mais madura e presente no trabalho. Não deixo mais ninguém decidir nada no meu trabalho sem o meu conhecimento. Eu amadureci muito", garante.

Os mais de 20 anos de carreira, contando seus dias de Furacão 2000, fizeram de Valesca Popozuda um exemplo para a nova geração de funkeiras, que inclui nomes como Lexa, Pocah e Rebecca. "Quando alguma artista me cita, eu me sinto grata pelo reconhecimento. Quando algum fã me cita no trabalho da faculdade, isso me dá energia para seguir com o meu trabalho. É uma resposta muito gratificante do público", confessa a artista.

Dona de inúmeros hits e atenta aos movimentos do mercado, a carioca acredita que, hoje, é mais fácil para mulheres se destacaram no funk, em comparação com a época em que iniciou sua carreira artística junto com nomes como a própria Tati Quebra Barraco. "O momento é de todas. Não dá pra não dizer que as mulher dominaram o mercado. Estamos brilhando juntas."