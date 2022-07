Ronan Souza fez homenagem à Pocah para comemorar os 3 anos de relacionamento - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 17:01

Nesta última quarta-feira (6), o casalzão Pocah e Ronan Souza completou 3 anos juntos. Para comemorar a data especial em clima de muito amor, o noivo da cantora prestou uma homenagem à ela nas redes sociais. Em uma publicação romântica, o produtor de eventos se declarou para a artista.

Ronan, que sempre exalta a noiva, não deixou a data passar batido e fez questão de celebrar o dia especial. No Instagram, ele postou uma sequência de três fotos do casal e um texto para a amada. Nas imagens, os fãs puderam apreciar um momento simples dos dois, mas cheio de amor no ar.



"Obrigado por compartilhar todos os dias os seus sonhos comigo. Te amo além dessa vida! Que venham mais 3 anos, com muito amor e parceria", escreveu Ronan na legenda do post. A resposta da cantora não foi menos romântica: "A vida inteira ao seu lado", disse ela nos comentários.