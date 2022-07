Paulinho da Viola retorna aos Arcos da Lapa para apresentação única - Marcos Froner

Paulinho da Viola retorna aos Arcos da Lapa para apresentação únicaMarcos Froner

Publicado 08/07/2022 12:00 | Atualizado 08/07/2022 14:11

Rio - Perto de completar 80 anos, Paulinho da Viola se prepara para uma noite emocionante com a apresentação única que faz neste sábado, no Circo Voador, Centro do Rio. Com ingressos esgotados, o show marca o retorno do sambista ao espaço onde se apresentou pela última vez antes da pandemia do coronavírus. Em entrevista ao DIA, o cantor comemora a oportunidade de subir ao palco de um espaço simbólico para a música brasileira.

fotogaleria

“O Circo Voador é sempre um lugar especial, o público sempre me recebe muito bem, canta todas as músicas, então a expectativa é a melhor possível”, declara o músico. “Será um reencontro após esse período sem shows na pandemia”, completa ele, que é tido como um dos grandes ícones da MPB.

Para os fãs ansiosos, Paulinho adianta que o repertório da noite será parecido com seu disco mais recente, que chegou a levar o Grammy Latino como melhor álbum de samba, em 2021. No entanto, o artista ainda reserva surpresas para o público fiel.

“Vou seguir parte do repertório que tenho feito com o show ‘Sempre se pode sonhar’, que estreou ano passado em São Paulo. Para o Circo, talvez faça uma ou outra modificação para atender a esse público que gosta de cantar e dançar as minhas músicas”, conta.

Este será o segundo show de Paulinho da Viola no Rio desde que o sambista retomou sua agenda de shows após a diminuição de casos com a covid-19. Ainda neste mês, o artista se apresenta com os filhos, João e Beatriz Rabello, em Uberlândia (MG) e, em agosto, o trio leva a festa para Brasília.

SERVIÇO - Paulinho da Viola no Circo Voador

Abertura e pista: DJ Tha Redig.

Data: Sábado, 9 de julho. Portões abrem às 22h.

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro.

Classificação: 18 anos (de 14 a 17 somente acompanhado do responsável legal).

Ingressos esgotados.