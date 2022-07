Cena do filme 'Medida Provisória', com Taís Araujo e Alfred Enoch - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 15:02 | Atualizado 11/07/2022 15:06

Rio - Dirigido por Lázaro Ramos e com elenco estrelado, o longa "Medida Provisória" será exibido em sessões gratuitas do projeto Cinemão Solar na Zona Oeste do Rio. Nos dias 14 e 16 de julho, a iniciativa promove uma experiência de cinema ao ar livre para os passageiros que desembarcarem de trem em Realengo, na quinta-feira, e na estação de BRT da Taquara, no sábado. Os moradores da Favela do Fumacê também ganham uma sessão exclusiva no domingo.

Com pipoca de graça e 200 assentos disponíveis para o público, o Cinemão Solar consiste na exibição de grandes sucessos através de um projetor que utiliza energia solar para transmitir os filmes em espaços públicos. Patrocinado pela prefeitura do Rio, pela Secretaria Municipial de Cultura e pela ViaRio, o projeto completa 10 anos neste mês e a organização escolheu celebrar com o longa que marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor de cinema.

"Pra nós, exibir o ‘Medida Provisória’ é urgente, sobretudo nos territórios em que atuamos, onde a realidade distópica do filme se encontra com o dia a dia periférico. Vamos comemorar nossos dez anos de vida justamente este mês, e em grande estilo", declara Cid César, criador e realizador do Cinemão.

Protagonizado por Taís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch, de "Harry Potter", o filme se passa em um futuro distópico, quando o governo brasileiro publica uma medida provisória surpreendente. Com o intituito de promover uma reparação pelo histórico de escravidão no país, todos os cidadãos negros são obrigados a migrar para o continente africano para "resgatar" suas raízes. "Medida Provisória" é uma adaptação de "Namíbia, Não!", peça que Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011.

SERVIÇO - Cinemão Solar exibe 'Medida Provisória'

Quinta-feira, dia 14/07 - Viaduto Cultural de Realengo



Sábado, dia 16/07 - Cine Taquara (Estação BRT)



Domingo, dia 17/07 - Favela do Fumacê



Horário de exibição - 19h