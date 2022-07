Theatro Municipal do Rio de Janeiro comemora 113 anos com programação gratuita - Alexandre Macieira/Riotur

Theatro Municipal do Rio de Janeiro comemora 113 anos com programação gratuitaAlexandre Macieira/Riotur

Publicado 11/07/2022 16:13 | Atualizado 11/07/2022 16:16

Rio - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) completa 113 anos nesta quinta-feira (14), e para celebrar a data vai abrir as portas para o público com uma programação gratuita. Localizado na Cinelândia, no Centro do Rio, o TMRJ é um dos mais importantes teatros brasileiros e um dos principais pontos turísticos da cidade. Essa é uma excelente oportunidade para todas as pessoas que ainda não conhecem o TMRJ poderem aproveitar.

fotogaleria



A retirada de ingressos será feita uma hora antes das apresentações, na bilheteria do Theatro, situada na lateral do TMRJ, na Avenida Rio Branco. A programação será das 9h às 19h, e contará com recital de ópera, apresentações de balé, de orquestra e muito mais.



“Celebrar os 113 anos do Theatro Municipal abrindo as portas para o público é uma alegria e um marco na rica história da instituição, depois de dois anos fechada por conta da pandemia. Pensamos uma programação ampla, democrática, envolvendo todos os corpos artísticos do TM e culminando com uma apresentação gratuita de Don Giovanni. Esperamos todos vocês com a certeza de que teremos uma grande festa!”, destaca a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino.



Para encerrar as atividades do aniversário, na grande sala, a ópera Don Giovanni, de Mozart, considerada uma das mais importantes óperas do mundo, apresentada pela última vez há 31 anos. O clássico espetáculo contará com a Orquestra Sinfônica, Coro e Bailarinos do TMRJ, além de solistas convidados e alunos do curso técnico da EEDMO.



Antes de cada espetáculo, será feita uma palestra sobre a ópera e suas curiosidades.



Confira a programação completa:

A retirada de ingressos será feita uma hora antes das apresentações, na bilheteria do Theatro, situada na lateral do TMRJ, na Avenida Rio Branco. A programação será das 9h às 19h, e contará com recital de ópera, apresentações de balé, de orquestra e muito mais.“Celebrar os 113 anos do Theatro Municipal abrindo as portas para o público é uma alegria e um marco na rica história da instituição, depois de dois anos fechada por conta da pandemia. Pensamos uma programação ampla, democrática, envolvendo todos os corpos artísticos do TM e culminando com uma apresentação gratuita de Don Giovanni. Esperamos todos vocês com a certeza de que teremos uma grande festa!”, destaca a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino.Para encerrar as atividades do aniversário, na grande sala, a ópera Don Giovanni, de Mozart, considerada uma das mais importantes óperas do mundo, apresentada pela última vez há 31 anos. O clássico espetáculo contará com a Orquestra Sinfônica, Coro e Bailarinos do TMRJ, além de solistas convidados e alunos do curso técnico da EEDMO.Antes de cada espetáculo, será feita uma palestra sobre a ópera e suas curiosidades.

09h – Banda dos Fuzileiros Navais

Local: Frente do Theatro Municipal – Escadaria externa.

10h – Quarteto Ornamentos

Local: Foyer

11h – Camerata Vila – Ação Social Pela Música

Local: Boulevard

12:h– “GRAND DÉFILÉ”

Local: ASSYRIO

13h – O Sole Mio – As Mais Belas Canções Napolitanas

Local: Escadaria Interna do TMRJ

14h – Recital de Harpa

Local: Foyer

15h – Novas Vozes Da Ópera

Local: Escadaria Interna

16h - Orquestra Maré do Amanhã

Local: Boulevard

17h - Banda Sinfônica de Duque de Caxias - FUNDEC

Local: Frente do Theatro Municipal

19h - Ópera Don Giovanni de Mozart

Local: Grande Sala

Serviço:

Theatro Municipal de Portas Abertas – aniversário 113 anos

Endereço: Praça Floriano, s/nº - Centro

Data: 14 de julho

Horários: 9h até 19h (ver programação acima)

Entrada franca sujeita à lotação