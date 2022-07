O Planetário da Gávea fica localizado na Zona Sul da cidade - Divulgação

Publicado 16/07/2022 10:03 | Atualizado 16/07/2022 10:21

Rio- O Planetário da Gávea, na Zona Sul, montou uma programação especial para receber crianças e adolescentes durante o período de recesso escolar. O projeto 'Férias no Planetário', que vai promover diversas atividades lúdicas e gratuitas, vai até o dia 31 de julho. As inscrições serão feitas por ordem de chegada, com limite de 20 vagas, e toda programação acontecerá dentro do Planetário.



Neste domingo (17), as crianças participarão da oficina 'Revitalizando Nosso Planeta'. A atividade consiste em plantar diversas sementes no jardim do Planetário e conferir uma sessão de histórias sobre o nascimento dos girassóis e manuseio de material orgânico. Ao fim do dia, uma cápsula do tempo com os desejos dos pequenos para o planeta será organizada e enterrada no jardim para ser desenterrada somente depois de alguns anos.



"O Planetário sabe de sua relevância na construção da próxima geração de cientistas. As atividades de férias, a observação do céu e as sessões extras são formas lúdicas e interativas para conquistar os corações dessas crianças", afirma Gledson Vinícius, presidente da instituição.



A programação de cada semana é divulgada nos canais de comunicação do espaço. Museus e sessões do Planetário seguem normalmente neste período. Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para contato@planeta.rio ou fazer uma chamada para (21) 2088-0536.

O Planetário fica na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, na Gávea.