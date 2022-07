Zé Ramalho é atração principal do Festival de Inverno do Bangu Shopping, neste fim de semana - Divulgação

Publicado 22/07/2022 18:11

Rio - Os amantes de música já tem a programação certa para o fim de semana. Neste sábado e domingo, o Bangu Shopping realiza seu primeiro Festival de Inverno, com Zé Ramalho e diversas bandas de rock entre as atrações do evento promovido pelo estabelecimento localizado na Zona Oeste do Rio.

No sábado, acontece o evento "Rock Que Rola Por Essas Bandas", a partir das 14h. Serão 10 horas de música, com bandas que interpretam os grandes sucessos de grupos como Guns N' Roses, Pearl Jam, Red Hot Chili Pepers, entre outros.

Enquanto isso, Zé Ramalho tem a responsabilidade de encerrar a festa como a atração principal no domingo, dia 24, trazendo um repertório recheado de canções conhecidas da música popular brasileira. Antes do cantor subir ao palco, a abertura fica por conta da banda Forró do Alto, do pagodeiro Fabinho Carioca e DJs que agitarão a celebração.

Os ingressos estão à venda no site Sympla a partir de R$ 15, para o evento de sábado, e R$ 50, para domingo. Também é possível garantir a entrada no Festival de Inverno adquirindo os convites na bilheteria do evento, próximo a uma loja de roupas dentro do Bangu Shopping.

SERVIÇO - Festival de Inverno no Bangu Shopping

Sábado, 23/07 - "Rock Que Rola Por Essas Bandas", a partir de 14h. Atrações: Opus Dort; S.OFF.T; Pepper Spray; VOODUO; Dead'N Roses; Black Circle.

Domingo, 24/07 - Zé Ramalho, com abertura de Forró do Alto, Fabinho Carioca e DJs, a partir de 14h.

Local: Estacionamento do Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240, Bangu.



Ingressos disponíveis no site Sympla e na bilheteria do evento.