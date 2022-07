Patricia Pillar - Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2022 08:51 | Atualizado 23/07/2022 08:59

Rio - Patricia Pillar celebrou, nesta sexta-feira (22), sua entrada na Academia Brasileira de Cinema. A organização tem a responsabilidade, entre muitas outras, de fazer a seleção dos filmes brasileiros que poderão concorrer ao Oscar. A atriz fará parte do grupo de especialistas que irá eleger o representante do Brasil na premiação.

Na legenda de sua publicação no Instagram, Patricia afirmou que a nova posição requer muita responsabilidade. "É com muita alegria que, este ano, farei parte da comissão que irá eleger o representante do Brasil no Oscar", disse a atriz. "Será uma grande responsabilidade que vou encarar com muito amor pelo nosso cinema", completou.

Atualmente no ar em "A Favorita" pelo "Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo, ela foi selecionada junto com o colega Marcelo Serrado, que hoje protagonista na novela "Cara e Coragem" e que também fará parte da comissão.

Fora os diversos trabalhos na TV, Patricia também esteve presente no cinema e protagonizou os filmes “O Quatrilho" (1995), que chegou a ser indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, "Zuzu Angel" (2006) e "O Menino Maluquinho"(1994).