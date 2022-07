Peça ’Eles Não Usam Black-tie’ - fotos Anael Rocha

Rio - Termina neste domingo (31), no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon, Zona Sul do Rio, a temporada da peça "Eles Não Usam Black-Tie". Remontagem do clássico escrito por Gianfrancesco Guarnieri na década de 1950, o espetáculo é dirigido pelo ator João Velho e conta com um elenco de 11 jovens talentos, todos do Projeto Cria, formado por integrantes de antigas turmas do grupo Nós do Morro, do Vidigal.

Considerada uma das obras mais importantes da história do teatro brasileiro, a peça aborda a luta de uma família de operários por melhores condições de trabalho e vida. Diante do panorama atual do país, o diretor João Velho, que também está no elenco, afirma que a obra ajuda o público a refletir sobre questões fundamentais para a sociedade.

"Uma peça dessas é bastante pertinente nesse momento. É necessário falarmos sobre política, ética, coletividade, trabalho e principalmente sobre essa luta da classe operária", pontua. "Nós aspiramos que esse texto chegue ao maior número possível de pessoas, de jovens... Desejamos que pessoas que ainda não conheçam o texto venham assistir. Queremos dar alimento para o pensamento, que elas saiam com conhecimento", revela João, que é filho da atriz Cissa Guimarães.



O espetáculo mostra a história do jovem operário Tião e de sua namorada, Maria, que decidem casar ao descobrir a gravidez da moça. Simultaneamente, no entanto, explode uma greve, que divide funcionários de uma fábrica. Preocupado com o casamento e temendo perder o emprego, Tião fura o movimento e acaba entrando em conflito com seu pai, um antigo militante sindical.



"A peça também fala sobre o cotidiano de uma família do morro, nos anos 50. Ela mostra como era a vida naquela época e, também, nos possibilita fazer uma analogia sobre como estamos lidando com a família, com o nosso ambiente familiar, atualmente", completa João Velho.



Intérprete do personagem Tião, o ator Murilo Ique detalha como foi o processo de produção do espetáculo, que têm lotado as sessões. "Nós nos apaixonamos pelo texto por ele ser tão envolvente e similar com a nossa realidade. Retomamos o teatro na volta da pandemia, em março de 2022 e aí, foi selecionado o elenco com as pessoas que queriam participar. São todos atores que já estão no mercado há algum tempo e que têm essa vontade, esse sangue de operários do teatro, que querem trabalhar e fazer acontecer". Também em cena estão Diogo Rosa, Gleice Uchoa, Laura Campos Braz, Ramayana, Luã Batista, Nino Batista, Pamela Alves, Tatiane Melo e Tai Xavier.



Trajetória vitoriosa



Encenada originalmente no histórico Teatro de Arena, em São Paulo, no fim da década de 1950, a peça "Eles Não Usam Black-Tie", cujo título é inspirado numa canção de Adoniran Barbosa, foi um sucesso retumbante na estreia, ficando mais de um ano de cartaz. Em 1981, ganhou versão para o cinema pelas mãos do diretor Leon Hirszman. O longa, que foi premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza, trazia no elenco nomes como Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Milton Gonçalves, Carlos Alberto Riccelli, Bete Mendes e Lélia Abramo.





Serviço

"Eles Não Usam Black-Tie". Teatro Café Pequeno: Avenida Ataufo de Paiva 269, Leblon. Sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). A classificação é 14 anos. As vendas ocorrem pelo site da Sympla e também, através da bilheteria do teatro, com até uma hora de antecedência.





