Publicado 04/08/2022 14:38

Rio - A organização do Lollapalooza Brasil anunciou, nesta quinta-feira, as datas da décima edição do festival. Um dos maiores eventos de música no país, o "LollaBR" acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As atrações ainda não foram confirmadas.

Neste ano, o festival reuniu cerca de 300 mil pessoas em três dias de muita música em São Paulo. Artistas internacionais como Doja Cat, Miley Cyrus e A$AP Rocky agitaram a festa junto com nomes de destaque no cenário brasileiro como Gloria Groove, Marina Sena e Alok, divididos em quatro palcos espalhados pelos 600mil m² do Autódromo de Interlagos.

A edição mais recente ficou marcada pela polêmica iniciada após o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra as manifestações políticas que aconteceram no Lollapalooza. A cantora Pabllo Vittar foi citada no processo por criticar o chefe do Executivo e exibir uma bandeira de Lula durante seu show. O ministro Raul Araújo chegou a conceder uma liminar que proibía os atos políticos no evento, mas revogou a decisão após o próprio PL desistir da ação.

Além disso, a morte do baterista Taylor Hawkins foi lamentada por muitos dos artistas que subiram no palco do Lollapalooza, considerando que a banda Foo Fighters, da qual ele fazia parte, se apresentaria no último dia do festival.

Um temporal também marcou presença logo no primeiro dia do evento, causando uma interrupção de 30 minutos dos shows que aconteciam na tarde do dia 25 de março. A chuva forte causou o desabamento de uma estrutura de ferro que atingiu uma pessoa, que foi atendida por médicos no local e hospitalizada pouco depois.