Publicado 07/08/2022 10:26 | Atualizado 07/08/2022 12:01

Rio - Um dos maiores artistas da música popular brasileira, Caetano Veloso completa 80 anos neste domingo (7). Com mais de 60 anos de carreira, o cantor e compositor comemora seu aniversário com um show especial em família, convidando seus filhos, Moreno, Zeca e Tom, e a irmã, Maria Bethânia, para a festa. Em clima íntimo, a apresentação será transmitida ao vivo no Globoplay para não-assinantes e no Multishow.

"Decidi resumir a festa dos meus 80 anos a uma apresentação com meus filhos e minha irmã. Será um show íntimo, mas com público - e para ser visto ao vivo por internautas e telespectadores. Estamos ensaiando em casa, mas vamos para um palco grande. Temos e não temos o direito de errar acordes, versos, notas", diz Caetano, que promete um evento "familiar" e sincero.

"O mais importante é tê-los comigo no palco. Meus filhos e eu agimos como uma banda modesta, mas com luz própria. E enfrentamos o desafio de acompanhar Bethânia", brinca o cantor.

Dono de um repertório com canções que atravessaram décadas, Caetano explica como selecionou as canções do show deste domingo. "Não será uma mera sucessão de sucessos. Tudo tem de ter valor histórico, mas tem também de ser consideravelmente diferente tanto do 'Meu Coco' quanto do 'Ofertório' ou da live que fiz com meus filhos em 2020. Em conversas com Moreno, Zeca, Tom e Bethânia, já chegamos a um roteiro que se aproxima dessas exigências", diz ele, que adianta três músicas que o grupo preparou: "O sopro do fole", "Irene" e "Milagres do povo".

E Maria Bethânia não esconde animação com a oportunidade de celebrar o irmão no especial: "É uma alegria muito grande participar das comemorações de 80 anos do meu irmão Caetano; ser chamada para participar da apresentação dele com os seus filhos. É uma alegria! Já imaginou cantar com os meninos, filhos do Caetano, meus sobrinhos? Cada um demostrando sua qualidade de músico, sua beleza no encontro com a música, essa herança sagrada e divina", declara.

"Estou muito feliz, muito contente, muito grata. É uma honra para mim, uma honra muito grande. E meu irmão está lindo fazendo 80 anos, um gato, gostoso, bonito, suave, delicado, inteligente... Não vamos nem falar mais né, não pertence mais ao meu reconhecimento, pertence ao mundo a genialidade de Caetano. Eu amo meu irmão e amo meus sobrinhos, estou muito feliz em estar do lado deles", afirma a cantora.

Sob o comando da cantora Iza, o show acontecerá na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio, com transmissão para todo o Brasil. Um trecho do espetáculo ainda será exibido durante o "Fantástico", na TV Globo. Previsto para ter início às 20h30, o ‘Especial Caetano Veloso 80 Anos’ tem direção artística de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.