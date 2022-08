Thiaguinho e Ferrugem se apresentarão juntos no Rock in Rio - Montagem / Marcos Duarte / Marcos Hermes

Publicado 09/08/2022 20:53

Rio - O cantor Ferrugem pegou os fãs de pagode de surpresa ao anunciar que convidou Thiaguinho para se apresentar no Espaço Favela do Rock in Rio. Nesta terça-feira, a dupla se reuniu em uma transmissão ao vivo pelo Instagram, onde revelaram que cantarão juntos no palco do festival que terá sua primeira edição com artistas do gênero neste ano.

"Tenho certeza de que vai ser lindo porque toda vez que a gente está junto é sempre lindo. Que momento! Quando a gente está junto faz de tudo para um assistir ao show do outro. Existe uma admiração e uma torcida mútua. Poder levar nossa amizade e união para o palco do Rock in Rio é muito bacana. Tava mais do que na hora do pagode chegar no Rock in Rio", declarou Thiaguinho.

Atração confirmada e embaixador do Espaço Favela, Ferrugem comemorou a resposta positiva que recebeu do amigo para o convite: "Toda vez que a gente está nos palcos ou nos festivais, isso me traz uma coisa boa. Eu prefiro ainda tocar depois de você porque recebo toda essa energia que você me transmite. Vai ter samba na Cidade do Rock. A gente vai parar tudo naquele lugar", declarou o artista.

Ferrugem e Thiaguinho sobem no palco do Espaço Favela no dia 10 de setembro, mesma data em que a banda Coldplay, Camila Cabello e Djavan agitam o Palco Mundo. No dia anterior, a cantora Marvvila se encarrega de representar o pagode feminino no mesmo palco que a dupla. De 2 a 11 de setembro, o Rock in Rio ainda terá atrações como Justin Bieber, Guns 'n' Roses, Ivete Sangalo e Dua Lipa, que prometem shows históricos no retorno do festival à Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio.

