Biquíni Cavadão se apresenta no Parque Garota de IpanemaVinicius Mochizuki

Publicado 12/08/2022 05:00

Rio - Dia dos Pais é todo dia! Apesar de ser celebrado neste domingo, pais e filhos podem curtir juntinhos uma série de eventos espalhados pela cidade neste fim de semana. Tem shows, exposições, espetáculos e peças para todos os gostos e bolsos. Pensando nisso, O DIA preparou uma programação pra lá de especial.

Nesta sexta-feira, o grupo Paralamas do Sucesso sobe ao palco do Ribalta, na Barra da Tijuca, e embala o público com seus maiores sucessos. Para os papais que quiserem dar boas risadas, a dica é conferir o 'Standupzin de Leve: O psicólogo tá caro!', com Marcos Castro e Luciana D’Aulizio, na Areninha Carioca Renato Russo, na Ilha do Governador. Entre a programação gratuita está a peça 'Carne de Segunda', que está em cartaz no Teatro Municipal Ruth de Souza, no Parque das Ruínas.

O sábado também está recheado de coisa boa. Tem o espetáculo 'Conversas Inversas, Histórias Diversas', no Méier, com ingressos gratuitos. Na Zona Sul também tem programação no esquema 0800. Trata-se do show do Biquíni Cavadão, no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador. Para quem estiver com uma graninha sobrando, vale a pena conferir Baby do Brasil e Pepeu Gomes no Vivo Rio, no Flamengo.

Domingo é a vez de Sandra de Sá se apresentar no Parque de Madureira, com entrada franca. A Ópera Popular “A Farsa do Bumba Meu Boi”, no Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho, no Flamengo, também tem o ingresso gratuito. Quem aprecia uma boa cervejinha vai gostar do festival 'Beer Fest', que reúne trucks, bike food, barracas de comida e cervejarias no Partage Shopping, em São Gonçalo.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira

Espetáculo de Dança 'Oceanos - Circulação'

Sexta, às 16h

Local: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Rua José Higino 115, Tijuca

Ingresso: Grátis

Fashion Wine Rio

Sexta, a partir das 17h

Local: Fashion Mall (Piso L3)

Endereço: Estrada da Gávea, 899, São Conrado

Ingressos: R$140

Peça 'Carne de Segunda'

Sexta, às 19h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa - Parque das Ruínas

Ingresso: Grátis

'Standupzin de Leve: O psicólogo tá caro!', com Marcos Castro e Luciana D’Aulizio

Sexta, às 20h

Local: Areninha Carioca Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/n, Cocotá, Ilha do Governador

Ingresso: R$ 30 (na porta), R$ 25 (antecipado)

Paralamas do Sucesso

Sexta-feira, às 22h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$110

Sábado

Exposição 'Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal'

Sábado, das 10h às 17h

Local: Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)

Endereço: Praça Tiradentes 69/71, Centro do Rio de Janeiro/ RJ.

Ingresso: Grátis

Festival Iris - Um Olhar Ancestral Pro Futuro

Sábado, a partir das 10h30

Transmissão on-line e presencial

Local: Parque Lage

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414

Ingresso: Grátis para área externa

Peça 'Conversas Inversas, Histórias Diversas'

Sábado, às 10h

Local: Teatro de Guignol do Méier

Endereço: Praça Jardim do Méier

Ingresso: Grátis

Festival Tesouros do Japão - Oficina de Origami

Sábado, às 15h

Local: Recreio Shopping

Endereço: Av. das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis

Banda Black Bird

Sábado, às 19h

Local: Shopping Jardim Guadalupe (Praça de Alimentação)

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe.

Ingresso: Grátis

Baby do Brasil e Pepeu Gomes – Turnê 140 graus

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Flamengo

Ingresso: a partir de R$50 (meia-entrada)

Diversão no Parque - Biquíni Cavadão

Sábado, às 19h

Local: Parque Garota de Ipanema

Endereço: Av. Francisco Bhering, 2-224 - Arpoador

Ingresso: Grátis

Domingo



Ópera Popular 'A Farsa do Bumba Meu Boi'

Domingo, às às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo.

Ingresso: Grátis

Twigg e Mira Calado na Zona Oeste

Domingo, às 13h30 e às 19h

Local: Praça de Alimentação do West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Festival de Cerveja

Domingo, às 14h

Local: Partage Shopping

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

Ingresso: Grátis

Stand-up do comediante Daniel Lopes

Domingo, às 15h

Local: TopShopping (Praça de Alimentação)

Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Centro. Nova Iguaçu.

Ingresso: Grátis

Cover do Legião Urbana, Mais do Mesmo

Domingo, a partir das 18h

Local: Via Parque (estacionamento na saída B)

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Diversão no Parque- Sandra de Sá

Domingo, às 19h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis