Magia do Cirque Amar chega para uma temporada exclusiva no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 12/08/2022 15:28

Rio - Com direito a um número inédito de Motocross, o Cirque Amar estreia nesta sexta-feira, às 20h30, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, em frente à Ribalta, com uma arena para 2.500 pessoas distribuídas em cinco setores.

Com cerca de 140 colaboradores, entre equipes de montagem, de manutenção e artistas, o circo conta uma equipe que vêm de vários lugares do mundo – França, Brasil, Mongólia, Ucrânia, Espanha, Austrália, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Chile. A interação está presente durante todo o show. Os palhaços, ilusionistas, trapezistas, equilibristas e contorcionistas conquistam o público de todas as idades com muita personalidade e comédia. Além disso, o globo da morte apresenta oito motos e promete transformar os momentos ali vividos em memórias inesquecíveis. O destaque vai para um número inédito de Freestyle Motocross, onde quatro motos voam até 25 metros de altura com manobras radicais em cima da plateia.

“Hoje, pelo 20º país em turnê, mantemos viva a magia e a cultura do circo ao redor do mundo. Temos uma equipe diversa que, com uma energia especial, anima todo o público. Chegamos para esta primeira temporada e temos certeza de que vamos surpreender e fazer história na Cidade Maravilhosa”, conta Bryan Stevanovich, diretor do circo que está em turnê pela América Latina.

Entre a mistura de sons e cores, o show de 1h50 de duração possui 15 minutos de intervalo. Imersos em um ambiente mágico e lúdico, uma atração promete surpreender crianças e adultos com a rapidez com que o casal asiático Baadma e Zuulgin Baldan faz uma troca de roupas inesperada. “Todos na plateia costumam ficar chocados. Nós sempre nos encantamos com a resposta do público para o número que é feito com muito carinho”, comenta Baadma.

A grande estreia acontece no dia 12 de agosto, às 20h30, com ingressos já a venda no site. Nos demais dias da temporada, as apresentações de segunda à sexta (exceto quarta) ocorrem às 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados, são três sessões diárias – às 15h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 300.