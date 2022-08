Buchecha se apresenta no projeto 'Viva o Compositor Brasileiro', no Palácio Tiradentes, nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 23/08/2022 16:59

Rio - O cantor Buchecha, da antiga dupla com Claudinho, é a atração do projeto 'Viva o Compositor Brasileiro' desta quinta-feira, dia 25. A próxima edição do projeto acontece no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, com entrada gratuita.

Antes de Buchecha agitar o plenário Barbosa Lima Sobrinho com o funk melody, o cantor e compositor O Nilton é responsável por abrir o evento na antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O projeto 'Viva o Compositor Brasileiro' teve início em junho deste ano, com a apresentação do pianista e maestro Wagner Tiso, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e valorizar as diferentes expressões musicais brasileiras. Isabella Taviani, Ceiça Moreno e a dupla Kleiton e Kledir são outros artistas que se apresentarão no evento que acontece pela parceria da Funarj com a Subdiretoria-Geral de Cultura da Alerj.

SERVIÇO - 'Viva o Compositor Brasileiro' apresenta Buchecha

Data: 25 de agosto (quinta-feira), às 19h.

Palácio Tiradentes. Plenário Barbosa Lima Sobrinho. Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV, Centro (O acesso para cadeirantes poderá ser feito pela Rua Dom Manuel, s/n)

É necessário chegar com uma hora de antecedência para a distribuição de senhas.