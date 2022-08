Depois do sucesso em São Paulo, evento 'Dinner in the sky' chega ao Rio nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 31/08/2022 13:59

Rio - O público que gosta de fortes emoções vai poder curtir a próxima edição do "Dinner in the sky" entre os dias 1º de setembro e 18 de dezembro. O evento promove um jantar com menu do chef Renato Machado, em até 50 metros de altura, com vista para o Pão de Açúcar.

Serão sete subidas por dia, de quinta a domingo, divididas em café da manhã, brunch, dois horários de almoço, coquetel, sunset para aproveitar o pôr do sol, e ainda mais duas opções de jantar. O tempo de duração varia entre 40 e 70 minutos.

A última edição, em São Paulo, levou mais de 20 mil pessoas às alturas, com ingressos esgotados em todas as subidas. A plataforma tem capacidade para 22 pessoas sentadas em assentos tipo Fórmula 1. Para apreciar a paisagem, os assentos se movimentam 180 graus permitindo a captura de imagens belíssimas e seguem rigorosas normas de segurança, como por exemplo, os cintos de três pontas, garantindo total proteção e conforto em todos os momentos.



"Depois de uma edição marcante em São Paulo, que teve os ingressos esgotados em todas as subidas, chegar à Cidade Maravilhosa é uma grande alegria. Temos certeza que os cariocas vão amar a experiência do menu harmonizado com as nossas cervejas especiais nas alturas”, comenta Nathalia Cajueiro, coordenadora de Marketing da Black Princess, que é a cerveja oficial do evento. Além disso, a marca levará uma novidade para o "Dinner in the sky": o chope Puro Malte.



SERVIÇO:



Dinner in The Sky Brasil



Data: de 1º de setembro a 18 de dezembro (terça-feira a domingo)



Local: Varanda do Vivo Rio, próximo ao aeroporto Santos Dumont



Importante: chegar com 1h de antecedência