Dave Grohl e Shane, filho de Taylor Hawkins - Reprodução Internet

Publicado 04/09/2022 12:14

Rio - A banda Foo Fighters voltou aos palcos pela primeira vez, neste sábado, seis meses após a morte de seu baterista, Taylor Hawkins. O grupo fez um tributo ao músico em Londres, na Inglaterra, que contou com a presença de várias estrelas do rock e também do filho de Hawkins, Shane, de 16 anos, que arrasou na bateria.

Taylor Hawkins foi encontrado morto em um quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia, em março deste ano. A banda estava em turnê pela América Latina e se preparava para vir ao Brasil se apresentar no Lollapalooza. O exame toxicolóogico apontou a presença de várias substâncias no corpo de Hawkins, entre elas opióides, maconha e antidepressivos.

O líder do Foo Fighters, Dave Grohl, não segurou a emoção durante a música "Times Like These", uma das mais famosas do grupo. "É em momentos como esse que você aprende a amar novamente", disse. O show deste sábado foi o primeiro de dois organizados pela esposa de Hawkins e seus companheiros de banda. A renda será revestida para instituições de caridade.

Vários músicos se revezaram na bateria, função ocupada por Hawkins, entre eles Shane, de 16 anos, filho do músico. A filha de Dave Grohl, Violet, também cantou durante o show.

Força, raiva, paixão: Shane Hawkins, filho de Taylor Hawkins, detonando a bateria ao final de “My Hero”, com Dave Grohl, no tributo do Foo Fighters ao seu pai hoje mais cedo!



pic.twitter.com/EppjVHrhNa — Tenho Mais Discos Que Amigos! (@tmdqa) September 4, 2022

O filho do Taylor Hawkins tocando a bateria de My hero no show dos Foo Fighters de tributo ao pai dele me quebrou pic.twitter.com/vnnNbkWwNt — nelisa (@anaelisantana) September 4, 2022

Oliver Shane Hawkins, filho do baterista Taylor Hawkins (que faleceu este ano), tocando “My Hero” com um misto de raiva e paixão junto com o Foo Fighters é a coisa mais emocionante e surpreendente que você verá hoje nesta rede. pic.twitter.com/flz1bYqWq9 — Antonio Tabet (@antoniotabet) September 3, 2022

Um offzão que achei do caralho: o filho do Taylor Hawkins, Shane Hawkins, no show de tributo pela morte do seu pai, assumindo seu papel na bateria do Foo Fighters no estádio de Wembley.pic.twitter.com/CwYod4V6Qx — (@DoentesPFutebol) September 4, 2022